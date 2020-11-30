MSI представила бюджетную видеокарту RTX 3070 Twin Fan

Бюджетная видеокарта MSI RTX 3070 Twin Fan имеет двухслотовый дизайн с двумя вентиляторами.

Видеокарта окрашена в черный цвет с серебристыми акцентами. RTX 3070 Twin Fan оснащена радиатором с тремя тепловыми трубками. Металлическая пластина обеспечивает пассивное охлаждение.

Тактовая частота составляет 1500 МГц, частота в режиме Boost 1725 МГц. Также будет представлена версия MSI RTX 3070 Twin Fan OC с повышенными частотами.

На задней панели есть три разъема DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1. Для питания видеокарта использует 8-контакный и дополнительный 6-канальный разъем питания. TDP видеокарты составляет 220 Вт, а у версии OC 250 Вт.

Компания не раскрыла цены и доступность видеокарт.