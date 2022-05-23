MSI представила материнские платы класса X670 для процессоров AMD Ryzen 7000

MSI объявила сегодня о том, что новые материнские платы MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI входят в линейку совершенно новых материнских плат AMD X670. Эти новые материнские платы X670 поддерживают будущие процессоры AMD Ryzen™ серии 7000. Интегрированный с новейшими технологиями и полным набором функций, MSI готов перейти к следующему поколению.

Приняв совершенно новую концепцию ID, материнские платы серии Gaming и PRO отражают ее индивидуальность. Чтобы синхронизировать эстетический вид и идеально сочетаться с различными линейками продуктов, особенно с компонентами DIY, на материнской плате X670 готова идентификация продукта. Материнская плата X670E Gaming отличается продуманным дизайном функций, которые еще больше облегчат вам процесс усовершенствования вашей материнской платы. У MSI есть эксклюзивная панель M-Vision Dashboard, которая позволяет выполнять потрясающую настройку одним касанием пальца, чтобы увидеть более подробные визуальные аспекты состояния вашей материнской платы. Несколько новых функций, которые поставляются вместе с новыми материнскими платами X670E, — это M.2 Shield Frozr без винтов, а также запатентованная MSI M.2 Shield Frozr с магнитной конструкцией, упрощающие обновление или установку твердотельного накопителя M.2*2. А также смарт-кнопка на задней панели ввода-вывода для еще большего количества настроек от входа в безопасную загрузку, включения / выключения всех светодиодов RGB или активации турбовентилятора. Все материнские платы MSI X670 будут поддерживать устройства ARGB Gen2.
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