MSI представила материнскую плату MEG Z690 GODLIKE

Сегодня MSI выпустила новую материнскую плату MEG Z690 GODLIKE. Она покрыта темным, глубоким и полностью алюминиевым радиатором с треугольной сеткой. MEG Z690 GODLIKE символизирует бесконечную мощь единой вселенной, готовой к любым испытаниям. Материнская плата оснащен первым в отрасли встроенным сенсорным ЖК-дисплеем. 3,5-дюймовая ЖК-панель IPS на материнской плате обеспечивает следующий уровень диагностики системы — мониторинг оборудования, считывание кодов отладки, поиск другой полезной информации и даже настройку дисплея с помощью специального программного обеспечения MSI. Кроме того, сенсорная функция позволяет управлять системой, выполнять точную настройку сложных параметров ПК и даже активировать функцию Windows с настройкой одним касанием.

Приборная панель M-Vision соединяет материнскую плату с помощью легко разбираемой магнитной конструкции. Кроме того, после подключения к заднему USB-порту GODLIKE приборная панель может работать независимо. Вы можете положить приборную панель перед корпусом, на стол или прикрепить к монитору для быстрого доступа.

MEG Z690 GODLIKE предлагает решение прямого питания высшего уровня, прямое 20 + 2 фазы с 105-амперной конструкцией питания Smart Power Stage, два 8-контактных разъема питания с эксклюзивной технологией Core Boost. GODLIKE предлагает множество новейших технологий для решения любых задач. Встроенная 10G Super LAN, технология WI-FI 6E с MSI LAN Manager, два порта Thunderbolt 4, USB 4.0, два слота Lightning PCIe 5.0, новейшая память DDR5, два фронтальных порта USB 3.2 Gen 2x2 20G Type-C, Audio Boost 5 HD и MSI Все программное обеспечение Center обеспечивает производительность «GODLIKE».

Комментарии и отзывы MSI MEG Z690 GODLIKE
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