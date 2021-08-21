MSI представила новые материнские платы X570S

Компания MSI объявила о выпуске новейших материнских плат X570S.

Материнские платы MEG X570S имеют прямые 16+2 фазы с SPS на 90А, серия MPG оснащена 12+2 фазной системой Duet Rail Power System с 75A. Модели MAG X570S TORPEDO MAX и MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI имеют схему питания 12+2 фазы с 60A SPS. Все модели получили улучшенную систему охлаждения в виде радиаторов VRM и радиаторов для накопителей M.2.

Материнские платы серии MSI X570S для игр поддерживают технологию Audio Boost 5, а MEG X570S ACE MAX поддерживает технологию Audio Boost 5 HD. Отличаются модели широкими возможностями для подключений, есть и Wi-Fi 6E, слоты M.2, порты USB 3.2 Gen 2x2, обеспечивающий скорость передачи данных до 20 Гбит/с и многое другое.

Кроме того, компания представила материнскую плату MPG X570S CARBON EK X с встроенным моноблоком от EK.

Доступность и стоимость представленных плат не раскрыты.

Комментарии и отзывы MSI X570S
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