MSI представила новый блок питания MPG A1000G с сертификацией 80 PLUS Gold

Компания MSI представила новый блок питания MPG A1000G 80PLUS Gold. Он предлагает полностью модульную конструкцию и сертификацию 80 PLUS Gold.

В блоке питания использованы полностью японские конденсаторы, рассчитанные на 105°C. MSI MPG A1000G 80PLUS Gold предназначен для питания мощных игровых ПК, в том числе с процессорами Intel Core 12-го поколения и новейшими графическими картами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

Внутри модели установлен бесшумный вентилятор с режимом 0% RPM, который отключается при низкой нагрузке. Блок питания имеет полный набор функций защиты, таких как OVP, OCP, OPP, OTP, SCP и UVP. MPG A1000G 80PLUS Gold имеет компактные размеры 150 мм x 150 мм x 86 мм, что обеспечивает совместимость с большинством корпусов представленных на рынке.

Информацию о доступности и стоимости блока питания производитель не раскрывает.