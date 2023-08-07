MSI представила уникальную материнскую плату B650M Project Zero

Компания MSI на протяжении достаточно длительного времени намекала на запуск своих новых материнских плат в линейке Project Zero, а сегодня производитель официально представил первую плату нового поколения, которая, конечно, выглядит крайне многообещающе. Стоит сразу объяснить, что данная материнская плата производится при использовании совершенно нового подхода проектирования. Этот новый подход предполагает, что материнские платы в этой линейке будут с лицевой стороны лишены разъёмов питания — все они будут расположены на обратной стороне платы. Многие, конечно, сомневались в том, что такое возможно реализовать, потому что крупные производители изначально не выразили большого интереса к данному направлению материнских плат, но теперь всё изменилось.

При этом нужно понимать, что преимущество такого формата материнской платы не только в том, что пользователь получает возможность избавиться от надоедливых кабелей, но и в том, что теперь можно увеличить радиаторы системы пассивного охлаждения платы — например, чтобы забирать больше тепла с подсистемы питания процессора. Сейчас расширить данные радиаторы не позволяет разъём питания процессора, потому что перекрыть его нельзя, но когда его перенесли на тыльную сторону материнской платы, то можно сделать куда более дерзкие эксперименты в этом вопросе. И в конечном итоге это положительно скажется на возможности разгона процессора, например, но только в далёкой перспективе.
Gigabyte выпустила апдейт прошивки, избавившись от важной уя…
Недавно пользователи из сети обнаружили уязвимость, которая предоставляет возможность взлома прошивки в б…
Представлен одноплатный компьютер Banana Pi BPI-R4…
Профильное издание CNX-Software сообщило о выходе одноплатного компьютера Banana Pi BPI-R4, который предн…
Gigabyte готовит к релизу доступную плату UD A620I-AX…
После того, как AMD выпустила свою платформу A620 для недорогих ПК на процессорах Ryzen 7000-серии, множе…
MSI представила уникальную материнскую плату B650M Project Z…
Компания MSI на протяжении достаточно длительного времени намекала на запуск своих новых материнских плат…
Представлена материнская плата Biostar B760NH-E…
Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B760NH-E формата Mini-ITX, которая предна…
ASRock представила материнскую плату Phantom Gaming Z790 Nov…
На выставке Computex 2023 компания ASRock продемонстрировала две материнские платы, которые будут поддерж…
Представлен одноплатный ПК Mango Pi…
Компания Mango Pi пополнила ассортимент одноплатных компьютеров одноименной моделью, которая может похвас…
ASUS и ASRock обновили BIOS для поддержки 14-го поколения чи…
Компании ASUS и ASRock начали выпускать свои первые патчи прошивки BIOS, которые обеспечивают поддержку п…
Обзор B760 GAMING X AX DDR4. Тесты материнской платы с Core i5-13400 и GeForce RTX 4070 Ti Обзор B760 GAMING X AX DDR4. Тесты материнской платы с Core i5-13400 и GeForce RTX 4070 Ti
Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платыОбзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы
Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600XОбзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X
Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600KОбзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K
Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгономОбзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor