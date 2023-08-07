MSI представила уникальную материнскую плату B650M Project Zero

Компания MSI на протяжении достаточно длительного времени намекала на запуск своих новых материнских плат в линейке Project Zero, а сегодня производитель официально представил первую плату нового поколения, которая, конечно, выглядит крайне многообещающе. Стоит сразу объяснить, что данная материнская плата производится при использовании совершенно нового подхода проектирования. Этот новый подход предполагает, что материнские платы в этой линейке будут с лицевой стороны лишены разъёмов питания — все они будут расположены на обратной стороне платы. Многие, конечно, сомневались в том, что такое возможно реализовать, потому что крупные производители изначально не выразили большого интереса к данному направлению материнских плат, но теперь всё изменилось.

При этом нужно понимать, что преимущество такого формата материнской платы не только в том, что пользователь получает возможность избавиться от надоедливых кабелей, но и в том, что теперь можно увеличить радиаторы системы пассивного охлаждения платы — например, чтобы забирать больше тепла с подсистемы питания процессора. Сейчас расширить данные радиаторы не позволяет разъём питания процессора, потому что перекрыть его нельзя, но когда его перенесли на тыльную сторону материнской платы, то можно сделать куда более дерзкие эксперименты в этом вопросе. И в конечном итоге это положительно скажется на возможности разгона процессора, например, но только в далёкой перспективе.