MSI представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X

Безусловно, модель GeForce RTX 3060 Ti до сих пор является одной из лучших видеокарт для геймеров, поэтому неудивительно, что MSI не отказывается от неё и даже выпускает свежие варианты. Например, компания запустила совершенно новую модель GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X для китайского рынка, но, вероятно, новинка будет продаваться и за пределами Поднебесной. Впрочем, если вы решили, что это действительно Super-версия видеокарты, то нет, просто производитель решил поиграть в нейминг и привлечь к новинке дополнительное внимание. На самом деле GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X — это просто улучшенная версия GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X.

Да, стоит напомнить, что компания NVIDIA молча выпустила небольшое обновление для обычной версии GeForce RTX 3060 Ti в прошлом году, чтобы обеспечить трёхлетней видеокарте на основе ядра GA104 поддержку новой памяти GDDR6X. К сожалению, обзоры журналистов показали, что версия с GDDR6X незначительно быстрее оригинала. Тем не менее, обе версии продолжают существовать, хотя многие продавцы преимущественно предлагают новую версию с GDDR6X. Естественно, GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X имеет характерный кулер Suprim от MSI с яркой RGB-подсветкой (если есть сомнения, большой логотип Suprim находится на задней панели). Ранее серия Suprim использовалась MSI только для топовых моделей, поэтому странно видеть её на массовой GeForce RTX 3060 Ti, но для потенциального покупателя это просто отличные новости.
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