MSI представила видеокарту GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA

Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA демонстрирующий дизайн известной ящерицы Годзиллы.

Видеокарта получила черно-красный дизайн, изображения Годзиллы и MSI на задней панели. Модель использует систему охлаждения TRI FROZR 2S с тремя вентиляторами TORX FAN 4.0. Тактовые частоты: 1785 МГц, частота в режиме Boost: 1905, частота в режиме Extreme Performance: 1920 МГц.

MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA имеет двойной BIOS, алюминиевую заднюю пластину, два 8-контактных разъема питания. Длина видеокарты составляет 335 мм. Рекомендуемый блок питания на 750 Вт. Видеоразъемы: три разъема DP 1.4a и порт HDMI.

MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA выйдет в продажу в конце этого года.
Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA
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