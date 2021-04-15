MSI представила видеокарту GeForce RTX 3080 Sea Hawk X

Мы уже многократно видели видеокарты с СЖО в комплекте — это довольно популярный вариант для флагманских видеокарт, которые стоят довольно внушительных денег. Также, естественно, в продаже просто море вариантов на воздушном охлаждении, то есть на вентиляторах. Но MSI GeForce RTX 3080 Sea Hawk X — уникальный продукт, так как здесь используется и вентилятор, который загоняет поток воздуха на алюминиевый радиатор, и СЖО с отдельным радиатором на две секции и двумя вентиляторами на нем. То есть, получается гибридная система охлаждения, которая обладает меньшим уровнем шума, отличными температурами и прочими преимуществами, которые пользователь получает помимо дикой производительности графического процессора. Вопрос только в цене — ее не назвали.

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