MSI представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ventus 2X

Также в компании заявили, что модель RTX 4060 Gaming 8G использует систему охлаждения Twin Frozr 9 от MSI, которая включает никелированную медную пластину для отвода тепла и два фирменных вентилятора Torx 5.0. Производитель отмечает, что этот дизайн отличается от конкурентов слегка наклонёнными лопастями вентилятора на 22 градуса, что, по заявлению MSI, увеличивает поток воздуха на 23% по сравнению со стандартными вентиляторами. При этом модель видеокарты RTX 4060 Ventus 2X Black 8G получила более простой, но всё ещё эффективный дизайн вентиляторов Torx 4.0. Стоит также отметить то, что данные видеокарты имеют одинаковую частоту графического процессора и никакого разгона с завода они не получат. Это действительно важный момент, потому что пользователи будут смотреть на производительность видеокарт перед покупкой.