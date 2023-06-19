MSI представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ventus 2X

Компания MSI официально представила свои собственные версии видеокарт из линейки RTX 4060 — новинки будут доступны с 29 июня по цене от 299 долларов и будут конкурировать с лучшими доступными решениями на рынке в ближайшем будущем, особенно с видеокартой RX 7600 от AMD. В компании отметили, что видеокарты GeForce RTX 4060 Gaming 8G и GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G, а также их разогнанные с завода варианты, получили достаточно стильный и строгий дизайн с чёрным пластиком и полным отсутствием RGB-подсветки. Обе модели имеют стандартный двухслотовый дизайн, что, вероятно, понравится тем, кто хочет видеокарту в компактный корпус.

Также в компании заявили, что модель RTX 4060 Gaming 8G использует систему охлаждения Twin Frozr 9 от MSI, которая включает никелированную медную пластину для отвода тепла и два фирменных вентилятора Torx 5.0. Производитель отмечает, что этот дизайн отличается от конкурентов слегка наклонёнными лопастями вентилятора на 22 градуса, что, по заявлению MSI, увеличивает поток воздуха на 23% по сравнению со стандартными вентиляторами. При этом модель видеокарты RTX 4060 Ventus 2X Black 8G получила более простой, но всё ещё эффективный дизайн вентиляторов Torx 4.0. Стоит также отметить то, что данные видеокарты имеют одинаковую частоту графического процессора и никакого разгона с завода они не получат. Это действительно важный момент, потому что пользователи будут смотреть на производительность видеокарт перед покупкой.
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