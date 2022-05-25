MSI представляет материнские платы нового поколения X670

Компания MSI представила линейку материнских плат нового поколения на базе чипсетов X670E и X670 для процессоров AMD Ryzen 7000. Новые материнские платы MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI входят в линейку совершенно новых материнских плат AMD X670.

Серия MEG имеет больше функций, чем когда-либо на материнских платах MEG X670E GODLIKE и MEG X670E ACE. Серия MEG использует размер печатной платы E-ATX и имеет до 24+2 фаз VRM с 105A Smart Power Stage. Они охлаждаются радиатором с массивной конструкцией ребер, а также тепловой трубкой для эффективного рассеивания тепла при сохранении максимальной производительности.

В серии MPG реализованы экстраординарные обновления для новой платформы AMD. MPG X670E CARBON WIFI имеет 2 слота PCIe 5.0 x16 и 4 слота M.2, которые разделены на 2 слота M.2 PCIe 5.0 x4 и 2 слота PCIe 5.0 x4. Она поставляется с 18 + 2 фазами питания VRM с током 90 А и охлаждается удлиненным радиатором.

Серия PRO имеет 14+2-фазную систему питания Duet Rail и оснащена двумя 8-контактным разъемам питания процессора. Серия PRO оснащена одним слотом M.2 PCIe 5.0 x4, 2,5G LAN и решением Wi-Fi 6E, которые могут ускорить вашу работу в сети.

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