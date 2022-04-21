MSI представляет видеокарту Radeon RX 6400 AERO ITX

Компания MSI представила новую видеокарту Radeon RX 6400 AERO ITX. Новинка призвана обеспечить комфортный игровой процесс с разрешением 1080p в современных играх.

Графические карты AMD Radeon RX 6400, построенные на основе высокопроизводительной и энергоэффективной игровой архитектуры AMD RDNA, оснащены технологией памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также высокоскоростной памятью GDDR6. Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и AMD Radeon Super Resolution (RSR), технологию памяти AMD Smart Access Memory, а также другие расширенные функции, которые обеспечивают визуально потрясающие изображения с высокой частотой обновления.

MSI Radeon RX 6400 AERO ITX оснащена одним вентилятор на компактном радиаторе для оптимального рассеивания тепла. Видеокарты AERO ITX отлично подходят для систем малого форм-фактора и SFX-систем.

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