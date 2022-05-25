MSI работает над собственным проектом Project Zero

MSI Project Zero выглядит очень похожим и избавлен от всех разъемов, как у Gigabyte Project Stealth. Материнская плата будет иметь разъемы на задней стороне печатной платы, как показано на рисунках. Есть 6 портов SATA III, разъем USB на передней панели и 24-контактный разъем питания ATX, все из которых расположены под прямым углом. Остальные разъемы расположены на верхней стороне печатной платы, где мы видим два 8-контактных разъема и тройные 4-контактные разъемы для вентиляторов.
Перемещение разъемов на заднюю часть платы сделает прокладку кабелей намного проще и чище, чем их расположение на передней части материнской платы.
MSI также предложит свой собственный корпус для игрового ПК и представит другие компоненты.