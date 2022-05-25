MSI работает над собственным проектом Project Zero

MSI работает над решением для самостоятельной сборки, известным как Project Zero, с целью сделать управление кабелями ПК проще и аккуратнее. Судя по фотографиям, опубликованным @chi11eddog, похоже, что MSI работает над множеством решений, которые войдут в комплект Project Zero PC DIY Kit. Первым из этих продуктов является новая материнская плата на базе Intel Z690, которая, как говорят, является частью линейки серии Unify.

MSI Project Zero выглядит очень похожим и избавлен от всех разъемов, как у Gigabyte Project Stealth. Материнская плата будет иметь разъемы на задней стороне печатной платы, как показано на рисунках. Есть 6 портов SATA III, разъем USB на передней панели и 24-контактный разъем питания ATX, все из которых расположены под прямым углом. Остальные разъемы расположены на верхней стороне печатной платы, где мы видим два 8-контактных разъема и тройные 4-контактные разъемы для вентиляторов.

Перемещение разъемов на заднюю часть платы сделает прокладку кабелей намного проще и чище, чем их расположение на передней части материнской платы.

MSI также предложит свой собственный корпус для игрового ПК и представит другие компоненты.