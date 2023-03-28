MSI слила в сеть характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070

Слитые данные, появившиеся в EEC, указывают на то, что грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 может получить 12 ГБ видеопамяти. Дело в том, что компания MSI поделилась названиями нескольких видеокарт RTX 4070 с комиссией EEC, и все они имеют объем 12 ГБ. Если это правда, грядущий анонс сделает 4070 претендентом на звание лучшей видеокарты и даст ей значительное преимущество по сравнению с двумя предшественниками, которые имели объём памяти всего в 8 ГБ. Это обеспечит 4070 достаточным количеством видеопамяти для запуска последних AAA-игр с текстурами высокого разрешения в 4К-разрешении. Однако следует отнестись к этой новости с определенной долей скептицизма, так как не каждый продукт, указанный в отчетах EEC, в итоге отправляется в релиз.

При этом стоит понимать, что хотя производитель достаточно активно работает в направлении запуска доступной видеокарты нового поколения, говорить о доступности ещё рано. Как показывает практика, компания NVIDIA действительно пытается предоставить потенциальным покупателям доступные модели видеокарт, но на деле выходит, что они стоят даже дороже, чем флагманы прошлого поколения. И если вы играете в игры с поддержкой DLSS 3, то вы ещё можете хоть как-то оправдать возможности нового приобретения, но во всех остальных ситуациях это крайне спорный момент. Будем надеяться, что хотя бы данная видеокарта окажется доступной, потому что ждать RTX 4060 уже просто нет сил — хочется улучшать ПК и не бояться за разорение бюджета.
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