MSI выпускает Z370 GODLIKE GAMING

MSI демонстрирует будущее игровой технологии ПК на базе новейшей платформы Intel 8th поколения. Материнская плата Z370 GODLIKE GAMING готова взять на себя любую игру, которую геймер включает на ней. Высокая производительность и инновации Z370 GODLIKE GAMING заслужили признание в качестве премии Honeste Innovation Award CES 2018.Z370 поставляется с множеством функций, которые помогают геймерам работать на самом высоком уровне. Z370 GODLIKE GAMING отлично справляется с подключением к Интернету благодаря Killer xTend. Killer xTend объединяет встроенный коммутатор с беспроводным расширителем. Killer позволяет определить приоритетность трафика.