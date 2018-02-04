MSI выпускает новую Radeon RX 580 Armor MK2

Как правило, броня является черно-белой, однако теперь появилась модель в черно-красном исполнении. Первыми моделями, представленными в новом сезоне, будут видеокарты RX 570 и RX 560 и соответствующие версии OC, теперь RX 580 следует. Помимо нового цветового дизайна, мы не обнаружили существенных различий. Стандартная модель предлагает частоту ядра 1353 МГц.
Дисперсионное лезвие вентилятора: более крутое изогнутое лезвие, ускоряющее подачу воздушного потока.
Традиционный вентилятор: обеспечивает постоянный поток воздуха к массивному радиатору намного меньше.
Двойной шарикоподшипник.
Утилита разгона видеокарты.
Беспроводное управление через устройства Android / iOS.
TORX 2.0 FAN: самый тихий вентилятор
Дисперсионное лезвие вентилятора: более крутое изогнутое лезвие, ускоряющее подачу воздушного потока.
Традиционный вентилятор: обеспечивает постоянный поток воздуха к массивному радиатору намного меньше.
Двойной шарикоподшипник.
Утилита разгона видеокарты.
Беспроводное управление через устройства Android / iOS.