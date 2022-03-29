MSI выпускает обновленный BIOS для материнских плат серии 600, чтобы раскрыть потенциал i9-12900KS

Intel приложила огромные усилия, чтобы доказать свои способности лидера рынка, выпустив новейший процессор Intel Core i9-12900KS для геймеров Alpha DIY. Этот специальный выпуск процессора основан на надежной архитектуре Intel Core i9-12900K — процессоре-ореоле с еще большей производительностью, повышенными тактовыми частотами и пределом мощности.

Текущие материнские платы MSI серии 600 изначально поддерживают процессор Intel Core i9-12900KS, но если вы хотите добиться еще большей производительности, MSI предлагает специальный BIOS для этого энергоемкого монстра. В настоящее время вы можете найти специальный BIOS для некоторых материнских плат Z690, MSI будет постоянно выпускать новые материнские платы серии 600. Очевидно, что добиться долговременной экстремальной частоты нелегко. Чтобы гарантировать максимальную производительность, компания настоятельно рекомендует вам выбирать материнские платы MSI MEG серии Z690, соответствующие мощному процессору Intel Core i9-12900KS. Материнские платы серии MEG Z690 обладают несколькими важными факторами, обеспечивающими максимальную производительность: экстремальная конструкция с прямым питанием, превосходное рассеивание тепла и большой потенциал для разгона. MSI стремится предоставить геймерам наилучшие впечатления. Вот почему обновление BIOS всегда полезно для большинства пользователей.