MSI выпускает прошивку BIOS AGESA 1.2.0.6C для материнских плат 500 серии

MSI только что выпустила первую прошивку AGESA 1.2.0.6C BIOS для материнских плат 500 серии и предлагает поддержку процессора AMD Ryzen 7 5800X3D. Недавно производители материнских плат начали выпускать соответствующие прошивки BIOS для плат 500 серии, которые включают поддержку AMD Ryzen 7 5800X3D. MSI является последним производителем материнских плат, предлагающим такую ​​поддержку на своих материнских платах X570 и B550.

Согласно журналу изменений, новая прошивка BIOS AGESA 1.2.0.6C добавляет новый патч безопасности для APU AMD Raven Ridge и Picasso, а также предлагает поддержку процессоров Vermeer-X. В журнале изменений также указано, что по сравнению с выпусками AGESA 1.2.0.4 и 1.2.0.5 были сделаны определенные улучшения производительности. В общей сложности 11 материнских плат получат обновление BIOS первой волны. Среди них 8 материнских плат B550 и 3 X570.

Еще одна интересная функция, добавленная в новый BIOS, повторное включение опции «Max CPU Boost Clock Override» для процессоров AMD Vermeer (Ryzen 5000).
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