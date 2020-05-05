MSI выпустила настольные компьютеры Codex R

Настольные компьютеры компании MSI будут оснащаться процессором 10-го поколения и графикой от NVIDIA. MSI выделила две конфигурации компьютеров: Codex R 10SC-002US и Codex R 10SI-003US.

MSI Codex R 10SC-002US является более мощной версией. Компьютер будет оснащен процессором Intel i7-10700F и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. 16 Гб оперативной памяти DDR4. В дополнении к компьютеру производитель предлагает набор периферии: мышь Clutch GM11 и клавиатуру Vigor GK30.

Младшая версия Codex R 10SI-003US будет иметь на борту процессор Intel Core i5-10400F, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Дополнительные функции компьютеров: поддержка Wi-Fi 6. Два встроенных вентилятора с RGB подсветкой и фирменный кулер.