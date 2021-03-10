MSI выпустила новое обновление BIOS AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1

Компания MSI выпустила бета-версию BIOS AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 для своих материнских плат серии AMD 500.

В новом обновлении будет добавлена новая функция SMART ACCESS MEMORY. Данная функция обеспечивает расширение канала данных, что позволяет в полной мере задействовать потенциал памяти графического процессора, используя полосу пропускания PCI Express для преодоления критических участков и повышения игровой производительности. Работает данная функция с графическими картами AMD Radeon RX 6000 и процессорами AMD RYZEN серии 5000/3000.

Кроме того, AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 BIOS улучшает пропускную способность кэша L3 в AIDA64 для настольных процессоров RYZEN 5000-ой серии.