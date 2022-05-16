MSI выпустит BIOS для материнских плат серии 300 для поддержки процессоров Zen 3

Компания MSI сообщила, что материнские платы MSI 300-й серии будут поддерживать чипы на базе Zen 3 благодаря новому BIOS.

Новый AGESA Combo PI V2 1.2.0.7 Beta BIOS выйдет в ближайшее время, что позволит владельцам старых материнских плат 300-й серии перейти на новейшие процессоры AMD, включая новейший процессор включая Ryzen 7 5800X3D. Вслед за платами 300-серии в начале июня MSI выпустит бета-версию BIOS для плат серий 500 и 400. Однако вместо поддержки процессоров Zen 3, он исправит проблемы с производительности при включении fTPM. Для того чтобы обновить BIOS материнской платы MSI, необходимо следовать инструкциям компании, посетить страницу продукта материнской платы, в разделе поддержка скачать последние драйвера для BIOS.