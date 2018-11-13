MacBook Air получил новый модуль

Некоторое время назад в сети появилась новость о том, что в новых MacBook Air и обновленной линейке Mac mini обнаружили чип T2, который вроде как блокирует неофициальные запчасти при ремонте. То есть, если вы сломали свой ноутбук и отнесли его не в официальный сервисный центр, где цены громадные, а в подпольную контору, то при установке нового накопителя или дисплея ваш ноутбук просто заблокируется намертво. Оказалось, что это не слух, а действительность — в компании Apple подтвердили, что установили этот модуль и он не позволит ремонтировать технику в левых сервисных центрах. Большой удар по массе мелких контор, которые промышляли недорогим ремонтом яблочной техники. Да и теперь цены на ремонт в целом вырастут, конкуренции же никакой.