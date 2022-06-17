MacBook Pro M2 уже доступен для предзаказа

Изготовленный на основе 5-нм архитектуры второго поколения TSMC, новый Apple Silicon может предоставлять ту же конфигурацию 8-ядерного процессора, что и M1, но имеет увеличенное максимальное количество ядер графического процессора, которое равно 10. Если вам интересно, насколько быстро M2 по сравнению с M1, улучшения процессора были скромными. Однако самый значительный скачок произошел с графической частью: M2 работал на 50% быстрее, чем M1, поэтому для большинства потенциальных клиентов эти улучшения оправдали бы покупку нового MacBook Pro. Вы также получаете доступ к более быстрой унифицированной оперативной памяти, и, что самое приятное, ее можно увеличить до 24 ГБ, в то время как машины с M1 были ограничены 16 ГБ памяти. К сожалению, увеличение хранилища и унифицированной оперативной памяти на M2 MacBook Pro будет стоить дороже.