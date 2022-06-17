MacBook Pro M2 уже доступен для предзаказа

Как и обещала Apple, предварительные заказы на 13-дюймовый MacBook Pro M2 уже открыты: базовая модель стоит от 1299 долларов США и предлагает 8 ГБ унифицированной памяти LPDDR5, а также 256 ГБ хранилища PCIe NVMe. Дизайн MacBook Pro отличается от предыдущей модели с процессором M1. Кроме того, это единственная версия во всей линейке Mac от Apple, которая оснащена сенсорной панелью за клавиатурой, поэтому те, кто не оценил Apple, возвращающую функциональные физические клавиши, скорее всего, захотят приобрести эту модель. Самое большое изменение M2 MacBook Pro, как вы можете сказать, находится внутри: портативный Mac оснащен новейшим специализированным процессором компании под названием M2.

Изготовленный на основе 5-нм архитектуры второго поколения TSMC, новый Apple Silicon может предоставлять ту же конфигурацию 8-ядерного процессора, что и M1, но имеет увеличенное максимальное количество ядер графического процессора, которое равно 10. Если вам интересно, насколько быстро M2 по сравнению с M1, улучшения процессора были скромными. Однако самый значительный скачок произошел с графической частью: M2 работал на 50% быстрее, чем M1, поэтому для большинства потенциальных клиентов эти улучшения оправдали бы покупку нового MacBook Pro. Вы также получаете доступ к более быстрой унифицированной оперативной памяти, и, что самое приятное, ее можно увеличить до 24 ГБ, в то время как машины с M1 были ограничены 16 ГБ памяти. К сожалению, увеличение хранилища и унифицированной оперативной памяти на M2 MacBook Pro будет стоить дороже.
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