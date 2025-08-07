MacBook Pro получит OLED-дисплей уже в 2026 году

Apple готовится к крупному обновлению своей линейки ноутбуков — в 2026 году компания впервые перейдёт с mini-LED на OLED-дисплеи в MacBook Pro. Согласно свежему отчёту южнокорейского издания Dealsite, на этом этапе единственным поставщиком OLED-панелей станет Samsung Display, несмотря на то, что ранее Apple также активно сотрудничала с LG. По информации источника, выбор в пользу Samsung объясняется его инвестициями в производство нового поколения, где используются тонкоплёночные транзисторы на оксидной основе. Именно такие дисплеи Apple и хочет видеть в своих будущих ноутбуках — они обеспечивают низкое энергопотребление, особенно при высоком уровне яркости, что идеально подходит для ноутбуков с профессиональными задачами. Сообщается, что Samsung планирует выпускать до 15000 OLED-панелей в месяц, а при полном производственном цикле сможет выпускать до 10 миллионов панелей в год.

Однако аналитики считают, что в первый год будет произведено около 5 миллионов OLED-MacBook Pro, что также является солидным объёмом для премиального устройства. Ожидается, что новая модель сохранит фирменную фишку ProMotion, то есть экран будет поддерживать адаптивную частоту обновления от 10 до 120 Гц. Для этого будут использоваться LTPO-панели, аналогично современным iPhone. Но, пожалуй, одно из главных визуальных изменений — это отказ от чёлки. Как и в iPhone, в OLED-версии MacBook Pro вырез превратится в Dynamic Island — удлинённый овальный вырез, объединяющий элементы фронтальной камеры и датчиков.
Ноутбук Acer Predator Triton 14 AI получил Core Ultra 9 288V…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Predator Triton 14 AI (PT14-52T), которая получила …
Windows 11 получит новый режим энергосбережения…
Компания Microsoft начала тестирование новой функции в Windows 11, которая поможет продлить время работы …
Elgato выпустила цветные версии своей периферии…
Компания Elgato выпустила новую коллекцию под названием Dreamscape, в которую вошли обновлённые версии её…
Новый Red Magic Gaming Laptop 16 PRO получит графику GeForce…
Бренд Red Magic объявил, что уже совсем скоро будет представлено новое поколение игрового ноутбука Red Ma…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подстав…
Современные игровые ноутбуки способны демонстрировать уровень быстродействия сопоставимый с габаритными с…
Ремонт или замена MacBook: полный гид по принятию решения в …
MacBook — это инвестиция в качество и надежность. Но даже самые надежные устройства со временем ломают…
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 оценили в 65 тысяч рублей …
Компания Acer выпустила в российскую продажу ноутбук Nitro Lite 16 (NL16-71G), который основан на 8-ядерн…
Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 показали на трёх расцвет…
Компания HONOR опубликовала новые изображения тонкого ноутбука MagicBook Art 14 2025, который будет предс…
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor