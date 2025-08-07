MacBook Pro получит OLED-дисплей уже в 2026 году

Apple готовится к крупному обновлению своей линейки ноутбуков — в 2026 году компания впервые перейдёт с mini-LED на OLED-дисплеи в MacBook Pro. Согласно свежему отчёту южнокорейского издания Dealsite, на этом этапе единственным поставщиком OLED-панелей станет Samsung Display, несмотря на то, что ранее Apple также активно сотрудничала с LG. По информации источника, выбор в пользу Samsung объясняется его инвестициями в производство нового поколения, где используются тонкоплёночные транзисторы на оксидной основе. Именно такие дисплеи Apple и хочет видеть в своих будущих ноутбуках — они обеспечивают низкое энергопотребление, особенно при высоком уровне яркости, что идеально подходит для ноутбуков с профессиональными задачами. Сообщается, что Samsung планирует выпускать до 15000 OLED-панелей в месяц, а при полном производственном цикле сможет выпускать до 10 миллионов панелей в год.

Однако аналитики считают, что в первый год будет произведено около 5 миллионов OLED-MacBook Pro, что также является солидным объёмом для премиального устройства. Ожидается, что новая модель сохранит фирменную фишку ProMotion, то есть экран будет поддерживать адаптивную частоту обновления от 10 до 120 Гц. Для этого будут использоваться LTPO-панели, аналогично современным iPhone. Но, пожалуй, одно из главных визуальных изменений — это отказ от чёлки. Как и в iPhone, в OLED-версии MacBook Pro вырез превратится в Dynamic Island — удлинённый овальный вырез, объединяющий элементы фронтальной камеры и датчиков.