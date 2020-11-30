MacBook на базе Apple M1 успешно работает под управлением Windows 10

Устройства компании Apple, а именно Mac на базе нового чипсета M1 на базе ARM были хорошо приняты. Все, включая фанатов Apple и скептиков, удивлены улучшениями производительности, предлагаемыми этими новыми устройствами на базе Apple Silicon.

Однако одним из недостатков новых устройств является возможность запускать операционную систему Windows, и даже официальный метод Apple, использующий для этого Bootcamp, в настоящее время невозможен. Это связано с тем, что ОС Windows создана для чипсетов x86, а новый Apple M1 основан на ARM.

Разработчику по имени Александр Граф удалось успешно запустить виртуализированную Windows 10 на ARM на новом MacBook с процессором M1. Он использовал модифицированную версию QEMU, программного обеспечения для виртуализации и эмуляции машин с открытым исходным кодом, чтобы запустить Insider Preview для Windows 10 ARM . Он также использовал собственную структуру гипервизора Apple, предназначенную для виртуализации.

Результат теста Windows 10 ARM, работающего на MacBook с процессором Apple M1, показывает, что он работает лучше, чем собственный Surface Pro X от Microsoft.