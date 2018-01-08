Mad Catz S.T.R.I.K.E.4 готова к анонсу

В интернете активно говорят о том, что на выставке CES 2018 в Лаг Вегасе должны показать новую клавиатуру Mad Catz S.T.R.I.K.E.4. Учитывая, что компания Mad Catz два года как прекратила свое существование, такая информация кажется странной, вот только фотографии клавиатуры Mad Catz S.T.R.I.K.E.4 выглядят очень даже реалистичными и данные о продукте идут сразу с нескольких иностранных источников. Это значит, что компания либо решила возобновить свою работу и нашла на это ресурсы, либо бренд выкупили и теперь будут делать периферию под этим названием. Пока что никакой информации об этом не получили, но сам факт такого релиза уже порадовал - клавиатура безумно крутая, интересная и выглядит именно так, как должна выглядеть клавиатура от этого производителя. Ждем с большим нетерпением данного анонса.