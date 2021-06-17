Mad Catz представила мышку B.A.T. 6+ в стиле Бэтмобиля

«При создании дизайна B.A.T. 6+ разработчики были вдохновлены космическими кораблями, гиперкарами и бэтмобилями. Дизайн боковых вентиляционных отверстий был позаимствован у самого скоростного гиперкара — он предотвращает перегрев рук игрока во время долгих часов игры», — официальное заявление маркетологов компании.
Впрочем, вентиляционные отверстия — не единственная часть этой мыши, вдохновленная космическими кораблями и бэтмобилями.
«Сменные боковые юбки отражают агрессивность крыльев истребителя, делая управление более маневренным. Упор для рук также похож на крышу бэтмобиля. Каждая линия тщательно продумана, придавая всей мыши неистовое ощущение эстетики и мощи».
Если отбросить маркетинг, мышка B.A.T. 6+ действительно выглядит многообещающей — она достаточно прочная и качественная, у производителя всегда было желание предоставлять геймеру максимальную гибкость при настройке, есть RGB-подсветка и прочие бонусы, которые стоят внимания игрока. Так что если вы давно хотели себе необычную игровую периферию, то самое время присмотреться к этому устройству — новинка очень стильно выглядит. Другое дело, что в Россию пока что её не завезли.