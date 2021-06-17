Mad Catz представила мышку B.A.T. 6+ в стиле Бэтмобиля

Не так уж много моделей игровых мышей черпали вдохновение из навороченного Бэтмобиля Брюса Уэйна. И под «немногочисленным» мы на самом деле подразумеваем только одну — B.A.T. 6+ от Mad Catz. Это достаточно необычная игровая мышка, которая понравится левшам и тем, кто предпочитает играть в игры часто и много.

«При создании дизайна B.A.T. 6+ разработчики были вдохновлены космическими кораблями, гиперкарами и бэтмобилями. Дизайн боковых вентиляционных отверстий был позаимствован у самого скоростного гиперкара — он предотвращает перегрев рук игрока во время долгих часов игры», — официальное заявление маркетологов компании.

Впрочем, вентиляционные отверстия — не единственная часть этой мыши, вдохновленная космическими кораблями и бэтмобилями.

«Сменные боковые юбки отражают агрессивность крыльев истребителя, делая управление более маневренным. Упор для рук также похож на крышу бэтмобиля. Каждая линия тщательно продумана, придавая всей мыши неистовое ощущение эстетики и мощи».

Если отбросить маркетинг, мышка B.A.T. 6+ действительно выглядит многообещающей — она достаточно прочная и качественная, у производителя всегда было желание предоставлять геймеру максимальную гибкость при настройке, есть RGB-подсветка и прочие бонусы, которые стоят внимания игрока. Так что если вы давно хотели себе необычную игровую периферию, то самое время присмотреться к этому устройству — новинка очень стильно выглядит. Другое дело, что в Россию пока что её не завезли.
Комментарии и отзывы Mad Catz B.A.T. 6+
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