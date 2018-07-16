Mad Catz продаст свою торговую марку Tritton Gaming Audio

Mad Catz Global Limited, новые владельцы легендарного периферийного бренда, сегодня объявила о продаже своей товарной марке TRITTON - игровому аудио-бренду, Silkysea International Limited, компании, базирующейся в Калифорнии, США.Активы, продаваемые компанией Mad Catz Global Limited, включают определенные товарные знаки, действующие в США, Китае, Гонконге и России.