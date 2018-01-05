Mad Catz вернулся из мертвых

Mad Catz вернулся: под новым руководством Logitech, с новыми идеями, новым отношением и, самое главное, целым рядом новых высококачественных игровых продуктов.Известный своим удостоенным наград набором игровых мышей RAT, аркадными игровыми приставками, игровыми гарнитурами и многим другим, кроме того, новый Mad Catz сначала сосредоточит свое внимание на качестве, предназначенном для создания инновационных игровых продуктов, разработанных и спроектированных внутри компании, чтобы выделиться среди конкуренцию и превосходную производительность для геймеров всех видов. На выставке CES 2018 Mad Catz будет анонсировать первые продукты в новом диапазоне - линейку совершенно новых игровых аппаратов для ПК, включая новых RAT-мышей, клавиатур STRIKE, игровых гарнитур FREQ и игровых поверхностей GLIDE.