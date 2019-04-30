Mafam M1: фитнес-браслет с беспроводными наушниками внутри

В наши дни на рынке представлено столько разных беспроводных наушников и фитнес-браслетов, что удивить потребителя, кажется, уже невозможно. Но вот если их объединить, как например, в устройстве Mafam M1, – другое дело!

Внешне новинка похожа на рядовой фитнес-трекер с дисплеем. Отличается она лишь толстым корпусом. Причина тому – возможность хранения зарядки беспроводных наушников непосредственно внутри браслета.

Трекер поддерживает все основные функции наблюдения за физической активностью, включая пульс. На экране можно отследить и количество пройденных шагов, и расстояние, и число калорий и прочее. Также отображаются дата, время, уведомления о событиях на смартфоне. В автономном режиме гаджет работает от недели до 15 дней, он подзаряжается от электросети при помощи магнитного коннектора.

Защита от пыли и влаги по стандарту IP67 в наличии. Наушники можно подключить к смартфону по современному протоколу Bluetooth 5.0. Сколько они проработают на одном полном заряде, правда, не сообщается. Стоит оригинальный гаджет "2 в 1" всего $71. Весит изделие 46 гр. Заявлена совместимость с устройствами на ОС Android 4.4 и новее, а также iOS 8.0+ и новее.