Mafam M1 вас точно удивит

Технологии не стоят на месте и электроника постоянно развивается. Сейчас пользователи без ума от умных браслетов, которые умеют отсчитывать шаги, активность и калории, что дает возможность следить за своим здоровьем. Кроме того, многие отказались от проводных наушников и перешли на беспроводное решение. А новый браслет Mafam M1 является устройством два-в-одном, ведь это и умный браслет, и кейс для беспроводных наушников. Вы можете носить на руке такой вот крутой продукт, получать от него массу удовольствия, а при необходимости достать наушники и послушать любимые треки. Сейчас еще действует акция и вы можете приобрести устройство всего за 70 долларов, тогда как стандартная цена составляет 85 долларов. За свои деньги это лучшее решение.Купон: MFM1 (сохраняет 3 доллара), действует до 30 июня.