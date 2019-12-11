Magic Leap 1 стоит 2995 долларов

Какое-то время назад в компании Microsoft уверенно говорили о том, что их новые очки дополненной реальности позволят пользователю получать совершенно невероятный опыт использования устройства. Однако новинка оказалась слишком дорогой и за весь период продаж было реализовано всего шесть тысяч устройств, половина из которых ушла тем, кто создаёт конфет для данного продукта. То есть, аудитория реальных пользователей настолько мала, что даже говорить о ней смешно. Теперь компания выпустила более простую версию под названием Magic Leap 1, которая стоит почти три тысячи долларов и все еще является слишком дорогим удовольствием, на которое пользователи явно не будут тратить свои деньги. На что надеятся в Microsoft нам не совсем понятно.