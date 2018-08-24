Magic Leap One нельзя ремонтировать

Студия iFixit разбирает буквально любую электронику, будь то смартфон или ноутбук. В этот раз под раздачу попали очки виртуальной реальности Magic Leap One, которые так долго ждали пользователи. Устройство очень дорогое и хотелось бы знать, что там внутри находится. Оказалось, что разобрать устройство практически нереально — нужно приложить уйму усилий и большая часть внутренностей закреплена при помощи клея. В общей сложности студия поставила устройству три балла из десяти за возможность ремонтировать продукт, что вполне неплохо для современного гаджета. Да и это совсем не тот продукт, который кто-то будет ломать, а потом ремонтировать, так что назвать цифру страшной я не могу. Хотя, когда платишь такие деньги, хотелось бы иметь какой-то запас надежности на случай поломки или каких-либо проблем.