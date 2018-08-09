Magic Leap One отправили в продажу

Начались официальные продажи очков виртуальной реальности Magic Leap One от компании Microsoft, которые в течении весьма длительного времени создавали, проектировали и обещали отправить в свет. Теперь гаджет все же отправили в продажу за 2295 долларов, так что потенциальными покупателями гаджета станут скорее разработчики и исследователи, чем обычные пользователи. Прямые конкуренты стоят около 600 долларов, а здесь прямо дико-дорогой продукт получается. Естественно, компания активно поддерживает разработчиков и все в таком духе, но пока что не совсем понятно кому это нужно. Никто же не будет покупать очки за 2000 долларов, а какой смысл тогда делать контент для этого устройства? Думаю, что Microsoft немного промазала с датой релиза, да и с ценником тоже самое.