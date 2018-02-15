Magic Leap стоит 1000 долларов

Глава компании Magic Leap сообщил, что в ближайшее время будут создаваться решения для VR высокого качества и стоимость модели, которая выйдет уже в 2018 году, составляет 1000 долларов. То есть, вы отдаете за данное устройство кучу денег и получаете возможность смотреть на разного рода контент, жаль, что его пока нет в необходимом количестве. Помимо этого, в будущем производитель планирует продавать еще более дорогие варианты за 1500 и 2000 долларов, эти устройства получат еще больший набор функций и особенностей, так что вам должно понравиться. Правда, за 2000 можно купить крутой игровой компьютер или пару консолей со всеми играми, а для шлема вам контент отдельно покупать нужно будет. Вот и ждем теперь релиза, чтобы посмотреть на возможности этого гаджета в бытовых условиях, так сказать.