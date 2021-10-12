MagicBox ML40 - лучшая фотостудия для контента

Фотографы и владельцы бизнеса и сайтов, которым нужно удобства для творчества или просто сделать профессиональные 360-градусные снимки своих товаров, могут быть заинтересованы в MagicBox ML40, изобретенный для создания идеальной мини фотостудии. Компактный дизайн позволяет устранить необходимость в огромных настройках освещения и предлагает профессиональный стенд для съемки продуктов, который можно использовать для разного контента. MagicBox ML40 решает эту задачу как портативный интеллектуальный стенд для фотографий 360, который работает как универсальная фотостудия со встроенным поворотным столом, который можно использовать для получения идеальных снимков - не требуя навыков, дорогостоящего оборудования и студии. С MagicBox ML40 вы мгновенно станете профессиональным фотографом.

MagicBox ML40 оснащен высокоточным механическим поворотным столом, имеет большой диаметр 700 мм, максимальный размер сфотографированных объектов составляет 400 мм, а его высокая грузоподъемность поддерживает продукты весом до 10 кг. Стоимость MagicBox ML40 составляет 1199 долларов.