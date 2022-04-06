Magwell выпустила USB-устройство видеозахвата с несколькими входами USB Fusion

Magewell — разработчик инновационных видеоинтерфейсов и IP-устройств сегодня анонсировал USB Fusion, USB-устройство видеозахвата с несколькими входами, интегрированным переключением источников и управлением компоновкой.

Основываясь на известной простоте использования лидирующих на рынке устройств USB Capture, новое оборудование позволяет пользователям комбинировать камеры и проводные источники демонстрации экрана в привлекательных живых презентациях для онлайн-лекций, вебинаров, прямых трансляций, видеоконференций, новостных репортажей и других приложений.

Имея два входа HDMI и один вход USB для веб-камеры, USB Fusion позволяет пользователям переключаться между источниками HD 1080p60 или объединять два входа в один выход и передавать результат в популярное программное обеспечение через порт USB 3.0. Кнопки на устройстве позволяют пользователям переключаться между полноэкранными источниками или выбирать комбинированные сцены, а веб-интерфейс на основе браузера предлагает переключение сцен, регулировку громкости и настройку устройства. Устройства USB Fusion поддерживают операционные системы Windows, Mac и Linux и совместимы со стандартными спецификациями UVC и UAC, что обеспечивает широкую совместимость программного обеспечения и простую установку без драйверов.
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