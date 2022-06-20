Майнеры массово избавляются от видеокарт

Криптовалютный майнинг исчезает, но нет никаких сомнений в том, что он стал проклятием для всего игрового сегмента ПК, поскольку майнеры были главной силой в увеличении продаж графических процессоров до 15 миллиардов долларов с начала прошлого года. В отчете Bloomberg журналист сообщает, что майнеры криптовалюты потратили 15 миллиардов долларов на приобретение графических процессоров для майнинга во время последнего повального увлечения криптовалютой, которое началось еще в 2021 году. Внезапное снижение цен на графические процессоры также сильно затруднило для крипто-майнеров возмещение своих потерь, поскольку падение криптовалюты также привело к падению цен на видеокарты.

Большинство крипто-майнеров получили свои видеокарты по отвратительным ценам, почти в 3 раза превысив рекомендованную розничную цену в 2021 году. Теперь большинство этих графических процессоров продаются по рекомендованной производителем розничной цене на сайтах перепродажи, таких как eBay. Это означает, что каждую видеокарту, купленную во время повального увлечения 2021 годом, теперь придется продавать с большими потерями. NVIDIA GeForce RTX 3090, видеокарта с самой высокой скоростью хэширования в Ethereum, в настоящее время продается по цене менее 1000 долларов США (рекомендованная розничная цена 1499 долларов США). Та же карта продавалась более чем за 3500 долларов США, когда майнинг был на пике. Отличные новости для геймеров на ПК, которые давно ждали новые видеокарты.