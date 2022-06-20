Майнеры массово избавляются от видеокарт

Большинство крипто-майнеров получили свои видеокарты по отвратительным ценам, почти в 3 раза превысив рекомендованную розничную цену в 2021 году. Теперь большинство этих графических процессоров продаются по рекомендованной производителем розничной цене на сайтах перепродажи, таких как eBay. Это означает, что каждую видеокарту, купленную во время повального увлечения 2021 годом, теперь придется продавать с большими потерями. NVIDIA GeForce RTX 3090, видеокарта с самой высокой скоростью хэширования в Ethereum, в настоящее время продается по цене менее 1000 долларов США (рекомендованная розничная цена 1499 долларов США). Та же карта продавалась более чем за 3500 долларов США, когда майнинг был на пике. Отличные новости для геймеров на ПК, которые давно ждали новые видеокарты.