Макеты чехлов для Samsung Galaxy Fold

Предстоящий выход на рынок складных телефонов побудил производителей чехлов для телефонов задуматься о том, как будут выглядеть и работать чехлы для этих устройств. Spigen - один из первых, кто разработал дизайн для Samsung Galaxy Fold.

У Spigen есть три модели корпусов - Tough Armor, Ultra Hybrid и Thin Fit, с различной степенью защиты. Все чехлы имеют передние крышки, защищающие верхнюю и нижнюю панели 4,6-дюймового внешнего дисплея, а также вырезы для системы с тремя камерами на задней панели.

Внешняя сторона чехлов выглядит относительно знакомой, ключевым дополнением здесь является шарнир, который производители телефонных чехлов не должны были учитывать в прошлом. Spigen утверждает, что использует «специальную конструктивную структуру для изгиба». Чехлы находятся на стадии тестирования и появятся в середине апреля по цене около $20.