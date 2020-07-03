Manli представила видеокарту GTX 1650 для компактных систем

Компания Manli представила низкопрофильную видеокарту GTX 1650 с обновленной памятью. Видеокарта основа на архитектуре Turing. Размеры видеокарты позволяют использовать ее в компактных системах. Manli GTX 1650 получила обновленную память GDDR6, благодаря этому пропускная способность памяти увеличилась до 192 Гб/с. Охлаждают карту два 90 мм вентилятора, металлического бэкплейта в данном случае нет. Базовая частота графического процессора составляет 1410 МГц, а в разгоне 1590 МГц. Видеокарта Manli GTX 1650 оснащена тремя видеовыходами: DVI, HDMI и DisplayPort.

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