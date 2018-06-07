Marvell выпускает решение 802.11ax с двумя Wi-Fi

Marvell представила первое в отрасли высокоэффективное беспроводное решение 802.11ax с 2x2 + 2x2 двойным Wi-Fi, двухрежимным Bluetooth 5 / Bluetooth Low Energy и 802.11p для подключения автомобилей.Новое комбинированное решение 88Q9098 обеспечивает гигабитную производительность, превосходную надежность и повышенную безопасность для автомобиля и расширяет лидерство Marvell в предоставлении комплексных решений 802.11ax.