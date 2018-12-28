Маска Feelreal VR добавляет ароматы и тактильные ощущения в виртуальную реальность

Виртуальная реальность - это в значительной степени визуальная среда со звуками, дополняющими опыт. Ряд устройств привносит в картину тактильные ощущения, но запах остается недоступным. Благодаря сенсорной маске Feelreal это может измениться.

Гаджет представляет собой специальную маску, которая прикрепляется к нижней части VR-шлема и привносит сотни запахов в виртуальные миры пользователя. Устройство способно генерировать различные запахи благодаря картриджу с девятью аромакапсулами. Утверждается, что могут воспроизводиться более 250 запахов — от аромата кофе до вони горящей резины.

Кроме того, маска также использует небольшие нагреватели и охладители, чтобы выдавливать воздух с контролируемой температурой на лицо пользователя, создавая иллюзию воздействия дождя или тепла. Устройство подключается без проводов, используя Bluetooth и WiFi. Маска Feelreal может работать в течение четырех часов без подзарядки и весит всего 200 гр. Компания планирует запустить свой продукт на Kickstarter в ближайшее время.