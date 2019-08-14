Массажёр для шеи Jeeback Neck Massager G2

Одного заряда встроенного аккумулятора, по заявлению производителя, хватит на четыре часа непрерывной работы устройства или восемь дней при 30-минутных ежедневных сеансах. При отсутствии контакта с кожей прибор автоматически выключается через 60 секунд. Переключение режимов осуществляется с помощью комплектного беспроводного пульта ДУ или мобильного приложения.Конструкция массажера выполнена в форме шейного обода и снабжена тремя плавающими насадками с 15 степенями интенсивности воздействия на мышцы шеи. В дополнение к трем различным режимам массажа предусмотрена функция подогрева рабочей поверхности до 42 градусов Цельсия. Такая возможность пригодится для использования в зимнее время и улучшения кровообращения.Новинка ориентирована на пользователей, проводящих много времени за рабочим столом. Из-за неправильной осанки при ведении «офисного» образа жизни может нарушиться кровообращение в шее, что в свою очередь нередко вызывает головную боль и становится причиной различных заболеваний.Стоимость модели составит 35 долларов.