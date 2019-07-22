Массовое производство 12Gb LPDDR5, DRAM для смартфонов

Samsung начала массовое производство первого 12-гигабитного мобильного DRAM lpddr5. Со скоростью передачи данных 5500 Мбит/с, новая мобильная DRAM память примерно в 1,3 раза быстрее. Это должно сделать новую память особенно подходящей для функций 5G и AI. Samsung также планирует начать выпуск 12-гигабитных LPDDR5 в конце этого месяца, объединяя восемь чипов. Кроме того, срок службы батареи этих устройств должен быть значительно увеличен благодаря более высокой эффективности микросхем. Samsung также планирует разработать 16-гигабитный lpddr5 в следующем году.