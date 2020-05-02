Материнская плата ASRock Z490 получила разъем питания Intel ATX12VO

Материнские платы ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR будет поставляется с разъемом питания ATX12VO от Intel.

Спецификация ATX12VO является изобретением Intel, чтобы отклониться от стандартного 24-контактного разъема питания ATX. В основном, разъеме Intel удалила рельсы 3.3 V и 5V, сохранив лишь 12V.

Новый стандарт уменьшил громадный 24 пиновый разъем до 10 пин. Хотя компания ASRock не прикоснулся к 8-контактному разъему питания EPS. ASRock разместила два четырех пиновых разъема питания в правом верхнем углу материнской платы, которые будут использоваться для питания SATA дисков.

Помимо разъема питания ATX12VO, Z490 Phantom Gaming 4SR имеет скромный набор функций. Материнская плата ATX оснащена процессорным разъемом LGA1200 и основана на высокопроизводительном чипсете Z490. Максимальная поддерживаемая емкость оперативной памяти составляет 128 ГБ, а скорость работы памяти превышает DDR4-4400.

Задняя панель материнской платы содержит один комбинированный порт PS / 2, два порта USB 3.2 Gen 1, один порт USB 3.2 Gen 1 Type-A и один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C. ASRock пока что не раскрыла цены и точную дату выпуска своих материнских плат Intel 400-series.