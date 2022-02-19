Материнская плата EVGA Z690 DARK KINGPIN Edition поступила в продажу

EVGA выпустила в продажу оверклокерскую материнскую плату Z690 DARK KINGPIN Edition.

Плата разработана исключительно для достижения мировых рекордов благодаря своим функциям, ориентированным на экстремальный разгон, включая 21-фазный VRM и 10-слойную конструкцию печатной платы, способных максимально использовать возможности процессоров Intel Core 12-го поколения.

EVGA Z690 DARK KINGPIN поставляется только с двумя слотами DDR5 DIMM с поддержкой до 64 ГБ памяти DDR5 с частотой до 6600 МГц+(OC). Материнская плата имеет слоты PCIe 5.0 X16 и слоты X4 M.2, а также слоты PCIe Gen4 M.2 NVMe. Материнская плата также оснащена двумя сетевыми адаптерами Intel 2,5 GbE. EVGA Z690 DARK KINGPIN оснащена повернутыми на 90° сокетом ЦП и слотами памяти.

Оценена плата EVGA Z690 DARK KINGPIN Edition в 829 долларов.
Комментарии и отзывы EVGA Z690 DARK KINGPIN Edition
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