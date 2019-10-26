Материнская плата Gigabyte Aorus TRX40 для Threadripper 3000

Новая материнская плата Gigabyte Aorus TRX40 была разработана для процессоров серии AMD Threadripper 3000 и будет использовать новый сокет TR4 + или TR +.

Гнездо на изображении очень похоже на TR4, который поддерживает микросхемы Threadripper 2000, но пока не было ни слова о обратной или прямой совместимости. Плата обладает четырьмя слотами PCIe 4.0 x16 и восемью слотами для модулей памяти DDR4.

Крышка чипсета оснащена встроенным вентилятором и светодиодной подсветкой RGB. AMD выпустит первые процессоры Threadripper 3000 и материнские платы TRX40 5 ноября, а продажи должны стартовать 19 ноября.