Материнская плата Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme обойдется в $870

Интернет-магазин Bottom Line Telecommunications раскрыл стоимость материнских плат на основе чипсета TRX40 для недавно выпущенных процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения. Речь идет о платах от компании Gigabyte. Итак, самой дорогой окажется плата Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme с четырьмя слотами M.2 – она обойдется в 870 долларов. За модель Gigabyte TRX40 Designare придется заплатить 647 долларов, Gigabyte TRX40 Aorus Master будет стоить 510 долларов, а Gigabyte TRX40 Aorus Pro WiFi – 408 долларов. Для сравнения, X399 Aorus Pro на чипсете X399 стоит на 100 долларов дешевле, чем аналогичная плата на TRX40.