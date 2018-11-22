Материнская плата Gigabyte X399 Aorus Pro оценена в $270

Компания Gigabyte пополнила ассортимент материнских плат моделью X399 Aorus Pro, которая является самой доступной ее платой с процессорным гнездом AMD TR4. Новинка характеризуется поддержкой процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения, тремя слотами M.2 (один с радиатором для SSD), пятью слотами PCIe 3.0 x16, два из которых работают в режиме x16, еще два имеют по восемь линий, а последний поддерживает спецификацию PCIe 2.0 и работает в режиме x4. Также отметим модуль WLAN, восьмифазную схему питания, кодек Realtek ALC1220 и порт 1 GbE на контроллере Intel i211-AT. Цена платы составляет 270 долларов.