Материнская плата Gigabyte Z390 Aorus Xtreme WaterForce с разогнанным процессором Core i9-9900K

Компания объявила о выпуске пакета материнских плат и процессоров Z390 Aorus Xtreme WaterForce 5G Premium Edition, который включает в себя Intel Core i9-9900K, который был отобран и предварительно протестирован на разгон. 5G Premium Bundle может работать с частотой 5,1 ГГц на всех ядрах и поставляется с «высокоэффективной» термопастой. Кроме того, BIOS был предварительно настроен, поэтому вам не придется настраивать параметры вручную, что позволит избежать возможных осложнений.

Материнские платы также подвергались стресс-тестированию при более высоких нагрузках по сравнению со стандартными конфигурациями, чтобы гарантировать их надежность и стабильность при высоких разгонах. Z390 Aorus Xtreme WaterForce поставляется с массивным встроенным охлаждающим моноблоком , который простирается от процессора и VRM компонентов к PCH. Также имеется встроенное средство обнаружения утечек, которое автоматически активирует защитный механизм, если в моноблоке будет обнаружена какая-либо жидкость. Также имеются настраиваемые зоны освещения с цифровыми светодиодами. Официальная стоимость комплекта пока не объявлена, но может составить около $1500.